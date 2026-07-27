Москва27 июл Вести.Снижение ключевой ставки Банком России сейчас не оказывает большого влияния на курс рубля. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.

На рубль ставка сейчас реагирует мало, в основном курс определяется балансом спроса и предложения на валюту. Экспортная выручка постепенно снижается за счет неэнергетического экспорта. Но, возможно, что мы увидим разворот ближе к сентябрю, собственно, подрастают цены на удобрения, на нефтегазовые товары экспортные. То есть здесь мы можем видеть постепенное восстановление экспортной выручки и уход курса к уровню 75 [рублей за доллар]