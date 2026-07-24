Экономист назвал факторы, которые повлияют на решение по ключевой ставке в июле

Цены на топливо и инфляционные ожидания: прогноз эксперта по ставке ЦБ Экономист назвал факторы, которые повлияют на решение по ключевой ставке в июле

Москва24 июл Вести.Центральный банк займет выжидательную позицию относительно решения по ключевой ставке в июле, на это повлияли высокие темпы роста цен на топливо и инфляционные ожидания. Такое мнение выразил главный экономист ИК "Ренессанс Капитал" Андрей Мелащенко в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, Банк России будет выбирать между двумя перспективами: сохранением ключевой ставки на прежнем уровне или снижением на 25 б.п. Первый сценарий более вероятен, ЦБ займет выжидательную позицию, считает Мелащенко.

Поводов проявить осторожность у него достаточно много. В июле продолжился бурный рост стоимости моторного топлива. При этом этот рост может начать переноситься в цены более широкого перечня товаров и услуг в июле. Дополнительный фактор – рост ценовых ожиданий бизнеса, инфляционных ожиданий населения. И ускорившийся в мае и июне рост потребительского кредитования. Эти факторы поддерживают высокие темпы роста потребительской активности объяснил экономист

Он добавил, что внешние факторы также могут оказать влияние на решение банка. Так, обострение конфликта на Ближнем Востоке увеличивает риски роста цен на внешних рынках.

Часть из этого роста так или иначе может найти свое отражение и на внутреннем российском рынке. Рвутся логистические цепочки, дорожает топливо на внешних рынках, это, как правило, приводит к ускорению внешней инфляции отметил Мелащенко

24 июля совет директоров Банка России, как ожидается, по итогам заседания примет решение по ключевой ставке. Сейчас она составляет 14,25% годовых. На предыдущем заседании 19 июня регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, снизив ставку на четверть процента.