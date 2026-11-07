Годовая инфляция в России замедлилась Минэкономразвития: годовая инфляция в России замедлилась до 6,95%

Москва7 ноя Вести.Инфляция в России по состоянию на 2 ноября составила 6,95% в годовом выражении. Об этом следует из обзора ценовой динамики, подготовленного Минэкономразвития РФ.

Данные приводятся за неделю с 27 октября по 2 ноября 2026 года. Для сравнения, годовой рост потребительских цен за предшествующую неделю (по состоянию га 26 октября) составлял 7,11%.

По данным МЭР, цены на продовольственные товары в целом снизились на 0,04%. В продовольственном сегменте зафиксировано замедление темпов удорожания — до 0,31%. На рынке непродовольственных товаров снижение цен ускорилось — до 0,43%.

Ранее в Росстате сообщили, что реальные располагаемые доходы россиян в январе—сентябре 2026 года выросли на 3%. В 2025 году этот показатель увеличился на 7,4%.