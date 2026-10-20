Сенатор Дягилева: ключевая ставка ЦБ останется на уровне 14% до конца 2026 года

В СФ прогнозируют, что ключевая ставка ЦБ не изменится до конца 2026 года Сенатор Дягилева: ключевая ставка ЦБ останется на уровне 14% до конца 2026 года

Москва20 окт Вести.Ключевая ставка Банка России останется на уровне 14% как минимум до конца 2026 года. Такой прогноз ТАСС озвучила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева.

Если говорить о ближайшем заседании ЦБ, то, думаю, минимум до конца года ключевая ставка останется на уровне 14% годовых. При этом разделю мнение большинства аналитиков: сценарий повышения маловероятен отметила Дягилева

По ее словам, речь идет о затяжной паузе, а не о развороте денежно-кредитной политики.

Сенатор напомнила, на последнем заседании Банк России впервые приостановил снижение ключевой ставки, оставив ее на отметке 14% годовых. Главные причины - ценовое давление и рост устойчивой инфляции до 5–6%, в том числе из-за ситуации с топливом, считает Дягилева.

По мнению парламентария, жесткая политика регулятора – это вынужденная мера, которая направлена на обеспечение макроэкономической стабильности.