Москва23 окт Вести.Банк России на предстоящем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 14% из-за высоких темпов роста цен и повышенных инфляционных ожиданий. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил главный экономист ИК "Ренессанс Капитал" Андрей Мелащенко.

Мы ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14%. Для этого есть целый ряд факторов. Прежде всего, это все еще высокие текущие темпы роста цен, в том числе в устойчивых компонентах. Это повышенные инфляционные ожидания населения, которые смягчают денежно-кредитные условия в экономике. И это сохранение проинфляционных рисков, в том числе со стороны внешней среды заявил Милащенко

Экономист отметил, что заметного смягчения денежно-кредитной политики ждать не стоит.

Все-таки те факторы, которые мы обозначили, они, скорее всего, сохранятся в той или иной форме до конца года. Поэтому, если Банк России снизит ключевую ставку, то это будет, скорее, косметическое снижение, как он делал до этого сказал Мелащенко

Заседание совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке, пройдет 23 октября.