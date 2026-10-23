Эксперт Пырьева спрогнозировала сохранение ключевой ставки в 14% Эксперт Пырьева: ключевая ставка останется на уровне в 14%

Москва23 окт Вести.Банк России сохранит ставку на текущем уровне – 14%. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделилась глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

Она отметила, что в экономике преобладают проинфляционные риски, связанные с высоким ценовым давлением.

Банк России ставку сохранит на текущем уровне 14%, поскольку, к сожалению, по-прежнему в экономике преобладают проинфляционные риски, связанные непосредственно с высоким ценовым давлением, с высокими инфляционными ожиданиями, сохраняющимися рисками, связанными с бюджетным импульсом, с кредитным импульсом, со слабым ростом производительности труда и многим другим, что, собственно, будет ограничивать Банк России в возможности дальнейшего быстрого смягчения денежно-кредитных условий заявила Пырьева

Ранее прогноз по ключевой ставке сделал экономист экономист ИК "Ренессанс Капитал" Андрей Мелащенко. Он заявил, что ожидает сохранения ключевой ставки на уровне 14%.