Москва11 сен Вести.На предстоящем 11 сентября заседании Банк России сохранит ключевую ставку на неизменном уровне 14%. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич.

По его словам, в пользу такого решения выступают повышенные темпы инфляции и ослабление рубля.

На предстоящем заседании Банка России мы ожидаем, что регулятор сохранит ключевую ставку на неизменном уровне 14%. В пользу этого выступают повышенные темпы инфляции, как в июле, так и в августе, заметно выше целевого уровня Банка России в 4%. Кроме того, есть дополнительные риски в виде ослабления рубля на 10%, которое произошло с момента предыдущего заседания Банка России заявил Петроневич

Ранее аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов и главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров также выразили мнение, что Центробанк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне на ближайшем заседании.