Москва23 окт Вести.Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом говорится в заявлении регулятора по итогам заседания, размещенном на сайте ЦБ РФ.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 12,5-13,5% годовых в 2027 году говорится в заявлении ЦБ

Регулятор отметил, что рост экономики в России продолжается умеренными темпами. Ценовое давление оценивается как повышенное, также сохраняются высокие инфляционные ожидания.

Ранее член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева объяснила жесткую политику Центробанка. Она указала, что регулятор принимает меры, которые необходимы для обеспечения макроэкономической стабильности.