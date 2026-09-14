ЦБ сохранил ставку на уровне 14%: что будет с депозитами населения Российские банки не станут пересматривать доходность кредитов и вкладов

Москва14 сен Вести.Крупнейшие российские банки не планируют пересматривать ставки по кредитам и депозитам после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом "Ведомостям" сообщили представители ВТБ, Альфа-банка, ПСБ, банка Дом.РФ и Новикомбанка.

Эксперты отмечают, что розничный финансовый рынок входит в осень в равновесном состоянии. Средняя доходность рублевых вкладов держится на привлекательном уровне около 13% годовых на фоне конкуренции банков за сбережения граждан.

Аналитики допускают лишь точечный рост процентов по накопительным счетам и краткосрочным депозитам в случае, если регулятор возьмет длительную паузу перед дальнейшим снижением стоимости заимствований.