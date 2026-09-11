Набиуллина: ЦБ рассматривал лишь сохранение ключевой ставки, а не ее снижение

Набиуллина пояснила, рассматривал ли ЦБ в пятницу снижение ключевой ставки Набиуллина: ЦБ рассматривал лишь сохранение ключевой ставки, а не ее снижение

Москва11 сен Вести.Банк России 11 сентября предметно рассматривал сохранение ключевой ставки, а ее снижение не обсуждали, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Ранее ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%.

Предметно на этом заседании мы обсуждали сохранение ставки, и, наверное, отличие от прошлого заседания в том, что содержательно не обсуждали снижение ставки сказала Набиуллина

Решение о снижении ключевой ставки до уровня 14% было принято регулятором в конце июля. Всего с начала 2026 года Центробанк снижал ставку пять раз подряд.