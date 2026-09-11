Москва11 сенВести.Банк России 11 сентября предметно рассматривал сохранение ключевой ставки, а ее снижение не обсуждали, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Ранее ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%.
Предметно на этом заседании мы обсуждали сохранение ставки, и, наверное, отличие от прошлого заседания в том, что содержательно не обсуждали снижение ставкисказала Набиуллина
Решение о снижении ключевой ставки до уровня 14% было принято регулятором в конце июля. Всего с начала 2026 года Центробанк снижал ставку пять раз подряд.