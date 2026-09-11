Набиуллина не видит большой связи между инфляцией и атаками на логистику Глава Банка России назвала влияние на инфляцию атак на логистику незначительным

Москва11 сен Вести.Низким и незначительным назвала глава Банка России Эльвира Набиуллина влияние атак на логистическую инфраструктуру на инфляцию. Об этом она заявила на пресс-конференции после заседания совета директоров Центробанка, на котором ключевая ставка в РФ осталась без изменений.

Сейчас ключевая ставка в России закреплена на уровне 14,0%.

Что касается атак на логистические цепочки, пока влияние на инфляцию достаточно низкое, незначительное ответила Набиуллина на заданный ей вопрос

Эльвира Набиуллина добавила, что существенных рисков для инфляции со стороны этого фактора Банк России не видит.

Глава Центробанка также добавила, что банковский регулятор не будет длительно держать ставку на уровне, если он непосилен для экономики.

Если уровень ставки, что называется, непосилен, то это быстро приведет к циклическому спаду. То есть к росту безработицы, к снижению реальных доходов, к падению устойчивой инфляции ниже целей Центрального банка пояснила она

Также председатель Банка России назвала фактор, ограничивающий снижение ключевой ставки.

Пресс-конференцию Набиуллиной в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".