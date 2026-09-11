Москва11 сен Вести.Высокие инфляционные ожидания препятствуют смягчению денежно-кредитной политики и ограничивают возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки., заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, проинфляционные риски усилились на фоне дефицита кадров на рынке труда и влияния внешних факторов.

Инфляционные ожидания сейчас высокие, еще раз подчеркну, что речь идет не только об инфляционных ожиданиях людей, но и ожиданиях бизнеса, рынков, аналитиков сказала она

Набиуллина подчеркнула, что этот фактор требует от ЦБ осторожного подхода к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики.

Глава ЦБ добавила, что для дальнейшего снижения ключевой ставки регулятору необходима уверенность в возобновлении устойчивого замедления инфляции и снижении инфляционных ожиданий.

Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной была показана в прямом эфире телеканала "Россия 24".

В пятницу ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Эксперты при этом ожидают снижение до 13-13,5% к концу 2026 года.