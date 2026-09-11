ЦБ РФ сообщил о росте проинфляционных рисков и не исключил дисбаланс в экономике

Набиуллина предупредила о риске нового дисбаланса в экономике РФ ЦБ РФ сообщил о росте проинфляционных рисков и не исключил дисбаланс в экономике

Москва11 сен Вести.Российская экономика может вновь столкнуться с дисбалансом между спросом и предложением. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ.

На пресс-конференции Набиуллина отметила увеличение проинфляционных рисков.

Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски как преобладающие. И считаем, что они выросли сказала она

По словам главы ЦБ, в первой половине года спрос и предложение пришли в соответствие друг с другом, однако появление дисбаланса исключать нельзя.

Набиуллина подчеркнула, что регулятор должен реагировать на вторичные эффекты и не допускать, чтобы временное ускорение инфляции стало устойчивой тенденцией.

В пятницу Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Это произошло после пяти понижений подряд.