Москва11 сенВести.Банк России полагает, что выбывающие мощности экономики восстановятся до конца текущего года. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
В ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ Набиуллина указала, что банк не меняет существующие предпосылки по этому вопросу.
Что касается оценки сроков выбытия выбывших мощностей, мы также не меняли предпосылки, считаем, что произойдет их восстановление до конца годазаявила она
Ранее глава ЦБ предупредила о том, что экономика России рискует вновь столкнуться с дисбалансом между спросом и предложением.