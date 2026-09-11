ЦБ: ожидается восстановление выбывающих мощностей экономики до конца года

Набиуллина сообщила о восстановлении выбывающих мощностей экономики ЦБ: ожидается восстановление выбывающих мощностей экономики до конца года

Москва11 сен Вести.Банк России полагает, что выбывающие мощности экономики восстановятся до конца текущего года. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ Набиуллина указала, что банк не меняет существующие предпосылки по этому вопросу.

Что касается оценки сроков выбытия выбывших мощностей, мы также не меняли предпосылки, считаем, что произойдет их восстановление до конца года заявила она

Ранее глава ЦБ предупредила о том, что экономика России рискует вновь столкнуться с дисбалансом между спросом и предложением.