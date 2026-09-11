Москва11 сен Вести.Сохранение ключевой ставки на уровне 14% позволит сдержать повышение внутреннего спроса, чтобы не дать расти вторичным эффектам, заявила на пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она уточнила, что в июле ЦБ РФ изменил прогноз по инфляции на 2026 год – ожидается увеличение этого показателя на 1,5 пункта, до 6-7%.

Причина пересмотра – это разовый вклад ситуации на топливном рынке. И мы говорили, что в устойчивой части именно текущий, а не годовой рост цен стабилизируется вблизи 4% к концу этого года. Это по-прежнему то, что мы рассчитываем получить при условии, что топливные эффекты будут затухать в соответствии с нашими ожиданиями в связи с тем, какие меры принимает правительство пояснила Набиуллина

11 сентября Банк России оставил ключевую ставку на уровне 14%. Это решение принято впервые с апреля 2025 года. Впрочем, Набиуллина отметила, что процесс снижения ставки не может быть автоматическим.