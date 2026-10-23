Москва23 окт Вести.Банк России на предстоящем заседании оставит ключевую ставку без изменений из-за ускорения инфляции. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич.

На предстоящем заседании Банка России мы ожидаем, что ключевая ставка останется без изменений. Мы видим, что инфляция ускоряется, скорее всего, по итогам 2026 года она составит выше прогнозов Банка России из-за того, что переносится в издержки производителей рост цен на топливо. И кроме того, мы наблюдаем, что индексация тарифов ЖКХ идет несколько выше плана Министерства экономического развития заявил Петроневич

Аналитик отметил, что инфляционные ожидания остаются повышенными.

Инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне на протяжении всего года. Центральный Банк скорее останавливает то, что отсутствует систематический прогресс в замедлении инфляции на протяжении 2026 года добавил Петроневич

Он также указал, что кредитование остается активным, поэтому дополнительно стимулировать спрос не требуется.

При этом параметры бюджета, которые были опубликованы в конце сентября, они, в принципе, совпадают с теми проектами, котировками, которые закладывал Банк России в свой прогноз ранее, поэтому какого-то существенного изменения прогноза по инфляции и уровню ключевой ставки на 2027 год я не жду сказал эксперт

Ранее главный экономист ИК "Ренессанс Капитал" Андрей Мелащенко заявил, что, по его мнению, Банк России на предстоящем заседании сохранит ключевую ставку.