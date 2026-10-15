Шохин заявил, что ЦБ РФ не будет не станет снижать ключевую ставку Шохин: ЦБ РФ не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании

Москва15 окт Вести.Банк России не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании, которое должно пройти 23 октября. Об этом заявил Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, которые приводит ТАСС, регулятор возьмет паузу для того, чтобы посмотреть, как предложенные налоговые новации могут повлиять на инфляцию.

Я не жду снижения ставки, честно говоря. Будет пауза. Но хорошо бы, если бы обошлось без жестких комментариев [со стороны руководства ЦБ] сказал Шохин

В то же время председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что ключевая ставка в России может снизиться до 10%, а инфляция опуститься до 4%.