Аксаков: ключевая ставка в России может снизиться до 10%

Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки в России до 10% Аксаков: ключевая ставка в России может снизиться до 10%

Москва13 окт Вести.Ключевая ставка в России может снизиться до 10%, а инфляция опуститься до 4%. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью журналисту ИС "Вести" Валентине Никольской.

По его словам, для снижения ставки важно сохранить те параметры бюджета, которые на сегодняшний день находятся на рассмотрении в Госдуме.

Ключевая ставка будет снижаться. Сегодня она, как известно, 14%. Если удастся удержать параметры бюджета, которые утверждает сейчас, рассматривает Государственная дума, и выполнять их строго, и та денежно-кредитная политика, которую проводит Центральный Банк, будет также последовательно проводиться, то ключевая ставка будет снижаться до 10%. А инфляция дойдет до уровня 4% сказал Аксаков

Ранее в Центральном банке России сообщили о стремлении к окончанию затянувшегося периода высокой инфляции в стране.