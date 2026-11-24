Аксаков заявил, что ставка ЦБ будет 10% в 2027 году при исполнении ряда условий

Депутат Аксаков назвал условия, при которых ставка ЦБ будет 10% в следующем году Аксаков заявил, что ставка ЦБ будет 10% в 2027 году при исполнении ряда условий

Москва24 ноя Вести.Ключевая ставка может опуститься до 10% к концу следующего года при соответствующей внешнеэкономической ситуации. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал председатель комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков.

В конце следующего года [ключевая ставка может составить 10%]. Но это может быть только при стечении обстоятельств, в том числе изменения внешнеэкономической ситуации, если будут договоренности с США, если будут закончены военные действия, то мы сможем переключить многие свои ресурсы на решение внутренних задач, экономических задач, расширится торговля с внешним миром. И это будет способствовать снижению ключевой ставки, поскольку за всеми этими изменениями будет в том числе снижение инфляции отметил депутат

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в начале ноября заявила, что ключевая ставка Банка России в базовом сценарии в 2027 году будет опускаться, но в течение всего года останется двузначной.

Ранее бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов выразил мнение, что Центральный банк России едва ли станет снижать ключевую ставку раньше середины 2027 года, потому что регулятор уже исчерпал шаги по смягчению денежно-кредитной политики на ближайшее время.