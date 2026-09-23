Депутат Аксаков рассчитывает, что ЦБ РФ еще снизит ключевую ставку в этом году

В Госдуме дали прогноз по ключевой ставке до конца года Депутат Аксаков рассчитывает, что ЦБ РФ еще снизит ключевую ставку в этом году

Москва23 сен Вести.Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассчитывает, что в этом году Центробанк продолжит работу по снижению ключевой ставки. Об этом депутат заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Валентине Никольской.

По его словам, предпосылки по дальнейшему снижению ставки еще есть.

Мы рассчитываем на то, что и в этом году Центральный банк снизит ключевую ставку, поскольку предпосылки для этого есть сказал Аксаков

11 сентября Банк России оставил ключевую ставку на уровне 14%. Такое решение принято впервые с апреля 2025 года. По словам председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, сохранение ключевой ставки позволит сдержать повышение внутреннего спроса, чтобы не дать расти вторичным эффектам.