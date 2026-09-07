Москва7 сен Вести.Вероятность очередного осторожного, но показательного для российского рынка снижения ключевой ставки выросла. Так считает глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В интервью ТАСС он заявил, что вероятность снижения ключевой ставки на 0,25 процентных пункта на очередном заседании совета директоров Центробанка России возросла.

С учетом того, что в августе рост цен с поправкой на сезонность замедлился после пиковых значений июня - июля, повышается вероятность очередного осторожного, но показательного для рынка снижения ключевой ставки на 0,25 п. п. заседании 11 сентября цитирует депутата агентство

Анатолий Аксаков считает, что Банк России на заседании совета директоров 11 сентября не будет "прерывать годовой цикл смягчения денежно-кредитной политики".

Непременное условие снижения ключевой ставки в России ранее назвал ИС "Вести" экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его мнение, снижение ключевой ставки должно происходить при стабильном курсе рубля. В РФ сейчас иная ситуация: за лето 2026 года курс рубля снизился к доллару на двадцать с лишним процентов. Экономист пояснил, что ослабление рубля подрывает внутренний спрос в стране.

Ключевая ставка переместилась на шестое место среди проблем бизнеса, добавил в интервью ИС "Вести" президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.