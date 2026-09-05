Москва5 сен Вести.Банку России необходимо укрепить и стабилизировать курс рубля, чтобы обеспечить себе возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, текущее ослабление рубля подрывает внутренний спрос в стране.

У нас девальвация рубля на 20% произошла - это подрывает внутренний спрос, это прямо сильнейший удар по внутреннему спросу. Если ситуацию не выправить в течение, может быть, сентября, может быть, октября, может быть, отчасти первой половины ноября, то мы получим весь год с серьезными негативными показателями в разных сферах. И списывать это все на [экономический] цикл будет неправильно, потому что мировые цены на нефть, газ, пшеницу уже благоприятны к России до крайности

Снижение ключевой ставки ЦБ, по словам экономиста, должно происходить при стабильном курсе рубля.

Что касается снижения ставки Банка России, то ее снижение, конечно, было бы полезно для нашей экономики - но при стабильном рубле. Когда рубль падает к доллару на 20 с лишним процентов в течение лета 2026 года, тогда снижение ставки вызовет новую бешеную инфляцию… Нужно, чтобы Банк России вспомнил про свою обязанность держать для нас стабильный рубль. Нам, во-первых, нужно его укрепить, во-вторых, стабилизировать на определенном уровне - допустим, на уровне 65 рублей за доллар. Я понимаю, что сейчас это очень далеко, но это будет против инфляции жестко, и это будет сразу давать возможность снизить ставку до уровня нормальной цены кредита. Допустим, даже до 8%, до 7% с какого-то момента. То есть можно будет ставку снижать. Высокая ставка — это отражение экономического кризиса. То есть высокая ставка бывает в кризисе