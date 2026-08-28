В ВТБ дали прогноз по курсу рубля до конца года ВТБ ожидает сохранения текущего курса рубля до конца года

Москва28 авг Вести.ВТБ ожидает, что на рубль до конца года может быть оказано краткосрочное давление, однако адаптивность экономики РФ высока. Об этом сообщил первый заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Пьянов в ходе онлайн-звонка с журналистами, посвященного финансовым результатам ВТБ за январь—июль.

По его словам, краткосрочное давление на рубль может возникнуть при сокращении отдельных важных направлений экспорта.

Понятно, что, например, выпадение каких-то важных видов экспорта может негативно, краткосрочно негативно влиять на курс. Но адаптивность российской экономики высока, и когда-то, после нахождения альтернативных путей экспорта этих товаров, может быть обратная ситуация сказал Пьянов

При этом базовый прогноз банка предполагает сохранение текущих валютных котировок на конец года.

Ранее экономист Разуваев спрогнозировал ослабление рубля до конца 2026 года. По его мнению, курс доллара к концу года может вырасти до 90-100 рублей.