Москва16 авг Вести.К концу 2026 года курс доллара может вырасти до 90 рублей, заявил NEWS.ru финансист, кандидат экономических наук Кирилл Кучинский. Он также отметил, что в краткосрочной перспективе падение курса рубля практически не связано с уровнем инфляции.

Я думаю, до сентября рубль удержится в коридоре 84–86 рублей за доллар, а уже ближе к концу года он может упасть даже до 88–90. Причин рублю укрепиться я не вижу. Нефть с апреля подешевела на треть, из-за чего спрос на рубль падает, а Минфин продолжает закупать валюту сказал Кучинский

Финансист уточнил, что дефляция в августе стала традиционной, так как из-за нового урожая дешевеют овощи. Сказывается и политика Центрального Банка, который медленно снижает ключевую ставку, что останавливает многих людей от новых кредитов и охлаждает спрос, добавил собеседник.

У импортеров есть запасы товаров или заключены контракты с поставщиками по старым ценам. Только когда они начнут массово закупать товары по новому курсу и, что важнее, продавать их по более высоким ценам, инфляция может ускориться. Да и сами импортные товары занимают не такую большую долю в потребительской корзине, поэтому курс не так прямо связан с инфляцией, резюмировал Кучинский.