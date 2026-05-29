Экономист Бархота: курс доллара в ближайшие три года будет снижаться

"Это будет тренд": экономист предсказал, что станет с курсом доллара Экономист Бархота: курс доллара в ближайшие три года будет снижаться

Москва29 мая Вести.В ближайшие три года курс доллара будет снижаться, предположил эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота. Его слова приводит NEWS.ru.

По словам экономиста, инвесторы ожидают снижения курса доллара. Но, как он сказал, "это очень контекстуальная история", потому что доллар не может падать бесконечно.

Вероятно, это будет какой-то тренд на срок, думаю, от года до трех лет сказал Бархота

Финэксперт подчеркнул, что, когда состоятельные клиенты уходят из долларовых активов, важно понимать, куда они вкладывают средства. По его словам, возможны такие альтернативы, как золото, недвижимость и деривативы, в том числе на сырьевые товары.

28 мая доцент Финансового университета Ольга Горбунова заявила, что россияне стали активнее покупать доллары на фоне укрепления рубля и наступления сезона отпусков. Она подчеркнула, что дополнительным стимулом для покупки валюты послужило снижение ставок по депозитам.