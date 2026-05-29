Москва29 маяВести.В ближайшие три года курс доллара будет снижаться, предположил эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота. Его слова приводит NEWS.ru.
По словам экономиста, инвесторы ожидают снижения курса доллара. Но, как он сказал, "это очень контекстуальная история", потому что доллар не может падать бесконечно.
Вероятно, это будет какой-то тренд на срок, думаю, от года до трех летсказал Бархота
Финэксперт подчеркнул, что, когда состоятельные клиенты уходят из долларовых активов, важно понимать, куда они вкладывают средства. По его словам, возможны такие альтернативы, как золото, недвижимость и деривативы, в том числе на сырьевые товары.
28 мая доцент Финансового университета Ольга Горбунова заявила, что россияне стали активнее покупать доллары на фоне укрепления рубля и наступления сезона отпусков. Она подчеркнула, что дополнительным стимулом для покупки валюты послужило снижение ставок по депозитам.