Москва27 авгВести.Курс доллара к концу 2026 года может вырасти до 90-100 рублей. Такой прогноз NEWS.ru дал финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев.
По словам эксперта, ожидать понижения курса не приходится.
Думаю, на конец года курс доллара будет в районе 90-100 рублей. Он точно не понизится, потому что покрывать дефицит бюджета за счет девальвации - это старая российская забава. Делать слабый рубль выгодно для бюджетазаявил Разуваев
По мнению экономиста, дополнительное давление на российскую валюту оказывает рост спроса населения на иностранную валюту. Он связал его в том числе с появлением прогнозов о возможном существенном ослаблении рубля.
Ранее Банк России установил курс выше 85 рублей. Повышение до такого уровня произошло впервые с сентября 2025 года.