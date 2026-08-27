Экономист Разуваев допустил рост курса доллара до 100 рублей к концу года

Экономист Разуваев спрогнозировал ослабление рубля до конца 2026 года Экономист Разуваев допустил рост курса доллара до 100 рублей к концу года

Москва27 авг Вести.Курс доллара к концу 2026 года может вырасти до 90-100 рублей. Такой прогноз NEWS.ru дал финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев.

По словам эксперта, ожидать понижения курса не приходится.

Думаю, на конец года курс доллара будет в районе 90-100 рублей. Он точно не понизится, потому что покрывать дефицит бюджета за счет девальвации - это старая российская забава. Делать слабый рубль выгодно для бюджета заявил Разуваев

По мнению экономиста, дополнительное давление на российскую валюту оказывает рост спроса населения на иностранную валюту. Он связал его в том числе с появлением прогнозов о возможном существенном ослаблении рубля.

Ранее Банк России установил курс выше 85 рублей. Повышение до такого уровня произошло впервые с сентября 2025 года.