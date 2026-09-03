Москва3 сен Вести.Некоторое ослабление курса рубля, произошедшее в последнее время, помогает российскому бюджету. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин.

Он отметил, что более низкий курс рубля выгоден не только российским экспортерам, но и бюджету страны.

Некоторое ослабление рубля глава ВТБ назвал "нормальной тенденцией".

Курс - он у нас плавающий, мы на него, в принципе, сильно не влияем, и поэтому он складывается под воздействием целого ряда факторов сегодня. И я думаю, что в целом это неплохо. Он не должен быть слишком слабым, но на сегодня пока он еще даже до 90 не дошел. Я думаю, что это нормальная тенденция. Действительно помогает немного бюджету, помогает экспортерам. Плюс у нас цены на нефть выросли из-за кризиса в Персидском заливе. Поэтому в целом, я думаю, бюджет немножко пополнится, что будет очень неплохо