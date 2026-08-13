Москва13 авг Вести.Для обычного потребителя и для тех отраслей, которые много импортируют, нынешний курс рубля по отношению к доллару благоприятен. Об этом ИС "Вести" заявил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

Единого уровня нет, но, условно говоря, скорее всего, экспортеры сейчас были бы счастливы при курсе 90+. При этом понятно, что для обычного потребителя и для тех отраслей, которые много импортируют, нынешний курс скорее благоприятен. Для этого, собственно говоря, у нас курс плавающий и рыночный. Он действительно позволяет балансировать все интересы, но есть некоторая проблема в том, что потоки валюты в разных сегментах рынка, они очень разные сказал он

Ранее главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров заявил, что снижение ключевой ставки Банком России сейчас не оказывает большого влияния на курс рубля.