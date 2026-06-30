Эксперт рассказал, что будет с рублем в ближайшее время

Эксперт дал прогноз, что произойдет с рублем из-за ситуации на нефтяном рынке Эксперт рассказал, что будет с рублем в ближайшее время

Москва30 июн Вести.Рубль останется крепкой валютой, несмотря на ситуацию на нефтяном рынке. Об этом ИС "Вести" заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.

По его словам, российский рубль – достаточно недооцененная валюта.

Учитывая фундаментальные факторы экономического роста России, да, у нас становится … относительно дешевле сырье. Рубль, конечно, долгосрочный, он будет достаточно сильной и уверенной валютой сказал Чирков

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин заявил, что замедлить инфляцию в России позволил целый комплекс факторов, главным из которых стало укрепление рубля.