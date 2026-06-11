Финансист Проценко: оснований для ослабления рубля пока нет

Финансист не увидел оснований для ослабления рубля в первой половине лета Финансист Проценко: оснований для ослабления рубля пока нет

Москва11 июн Вести.Благоприятная для российской валюты конъюнктура может сохраниться как минимум в течение первой половины лета. Об этом рассказала генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко в комментарии RT.

Пока предложение иностранной валюты на внутреннем рынке остается выше спроса на нее, что позволяет российской валюте удерживаться вблизи достигнутых уровней. В этих условиях курс доллара, по всей видимости, продолжит находиться в диапазоне 71—75 рублей объяснила Проценко

Она отметила, что денежно-кредитная политика Центробанка станет одним из ключевых факторов ближайших недель.

После начала цикла смягчения регулятор может продолжить снижение ключевой ставки, следующим шагом может стать сокращение еще на 50 базисных пунктов пояснила эксперт

Однако, по ее словам, "этот фактор пока не выглядит достаточным для заметного ослабления рубля".

Поддержку рублю, как заметила Проценко, продолжают оказывать замедление инфляции, экспортные цены на сырье РФ, уровень которых остается комфортным, а также уверенный профицит платежного баланса.

Помимо этого, дополнительным фактором поддержки в ближайшие недели станут налоговые выплаты экспортеров и дивидендный сезон крупнейших публичных компаний РФ.

В целом на горизонте ближайших недель существенных оснований для заметного ослабления рубля пока не просматривается заключила Проценко

Об отсутствии оснований для резкого ослабления курса рубля сообщал и президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин. В комментарии ИС "Вести" он отметил, что российская валюта будет оставаться достаточно крепкой.