Москва4 сен Вести.Ключевая ставка переместилась на шестое место среди проблем бизнеса; компании понимают, что она в ближайшее время кардинально не изменится. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью ИС "Вести".

Глава РСПП поделился результатами недавнего опроса среди представителей бизнеса.

В августе мы зафиксировали, что тема ключевой ставки стала философской. То есть ее уже никто в первые ряды не ставит. Еще год назад компании волновала высокая ключевая ставка, недоступность финансовых ресурсов. Сейчас настолько все привыкли, что в ближайшее время ничего с ключевой ставкой не будет в лучшую для бизнеса сторону, не будет снижаться, не станет выражаться однозначной цифрой, то есть меньше 10%. Уже на первые пять мест вылезли другие проблемы, а ключевая ставка оказалась на шестом месте. Для нас это была полная неожиданность