Москва12 сенВести.Банк России может снизить ключевую ставку еще на 1-1,5 процентного пункта до конца 2026 года. Об этом NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Эксперт связал возможное дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики с постепенным замедлением инфляции.
При сохранении ставки на уровне 14%, скорее всего, даст Банку России возможность понизить ставку на 1-1,5% на следующих заседаниях совета директоров ЦБ РФ до конца года. Основным критерием для принятия этого решения является постепенное снижение уровня инфляциисчитает Щербаченко
При этом доцент посоветовал вкладчикам воспользоваться действующими высокими ставками по депозитам и зафиксировать доходность. По его словам, рассчитывать на резкое удешевление кредитов уже в октябре не стоит.
Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%. В конце июля она была понижена на 0,25%.