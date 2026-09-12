Доцент Щербаченко: Банк России может снизить ставку на 1-1,5% до конца года

Эксперт допустил снижение ключевой ставки до конца года Доцент Щербаченко: Банк России может снизить ставку на 1-1,5% до конца года

Москва12 сен Вести.Банк России может снизить ключевую ставку еще на 1-1,5 процентного пункта до конца 2026 года. Об этом NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Эксперт связал возможное дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики с постепенным замедлением инфляции.

При сохранении ставки на уровне 14%, скорее всего, даст Банку России возможность понизить ставку на 1-1,5% на следующих заседаниях совета директоров ЦБ РФ до конца года. Основным критерием для принятия этого решения является постепенное снижение уровня инфляции считает Щербаченко

При этом доцент посоветовал вкладчикам воспользоваться действующими высокими ставками по депозитам и зафиксировать доходность. По его словам, рассчитывать на резкое удешевление кредитов уже в октябре не стоит.

Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%. В конце июля она была понижена на 0,25%.