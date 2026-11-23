Москва23 нояВести.Центральный банк России (ЦБ РФ) едва ли станет снижать ключевую ставку раньше середины 2027 года, потому что регулятор уже исчерпал шаги по смягчению денежно-кредитной политики на ближайшее время. Об этом заявил бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов.
Не ждать [снижения ставки в декабре 2026]. Я бы сказал, ожидать его до середины следующего года не стоит, поскольку ЦБ определенные снижения в этом году уже делалсказал он в интервью РИА Новости
Экономист пояснил, что по прогнозу ЦБ, инфляция в 2026 году составит 7,1-7,5%, а ключевая ставка сегодня находится на уровне 14%. Получается, эффективная ставка, то есть ставка за вычетом инфляции, составляет менее 7%.
По своим метрикам ЦБ уже прошел путь снижения ключевой ставки, и дальнейшие шаги могут быть сделаны только тогда, когда мы увидим реальное снижение инфляции. Очевидно, что ни в декабре, ни в январе по ряду причин этого не случитсяподчеркнул Задорнов
Собеседник агентства подчеркнул: финансовый рынок уже понимает, что ждать понижения ставки не стоит. Это отражается на стоимости денег на рынке, ориентиром которой служит доходность пяти-десятилетних ОФЗ – она сейчас составляет 16-16,5%, что выше текущей ключевой ставки.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в начале января заявила, что ключевая ставка Банка России в базовом сценарии в 2027 году будет опускаться, но в течение всего года останется двузначной.
Банк России по итогам последнего заседания 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Следующее заседание по ставке регулятор проведет 18 декабря.