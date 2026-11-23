Экс-глава Минфина рассказал, когда ждать снижения ключевой ставки Экономист Задорнов: снижения ставки ЦБ не стоит ждать раньше середины 2027 года

Москва23 ноя Вести.Центральный банк России (ЦБ РФ) едва ли станет снижать ключевую ставку раньше середины 2027 года, потому что регулятор уже исчерпал шаги по смягчению денежно-кредитной политики на ближайшее время. Об этом заявил бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов.

Не ждать [снижения ставки в декабре 2026]. Я бы сказал, ожидать его до середины следующего года не стоит, поскольку ЦБ определенные снижения в этом году уже делал сказал он в интервью РИА Новости

Экономист пояснил, что по прогнозу ЦБ, инфляция в 2026 году составит 7,1-7,5%, а ключевая ставка сегодня находится на уровне 14%. Получается, эффективная ставка, то есть ставка за вычетом инфляции, составляет менее 7%.

По своим метрикам ЦБ уже прошел путь снижения ключевой ставки, и дальнейшие шаги могут быть сделаны только тогда, когда мы увидим реальное снижение инфляции. Очевидно, что ни в декабре, ни в январе по ряду причин этого не случится подчеркнул Задорнов

Собеседник агентства подчеркнул: финансовый рынок уже понимает, что ждать понижения ставки не стоит. Это отражается на стоимости денег на рынке, ориентиром которой служит доходность пяти-десятилетних ОФЗ – она сейчас составляет 16-16,5%, что выше текущей ключевой ставки.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в начале января заявила, что ключевая ставка Банка России в базовом сценарии в 2027 году будет опускаться, но в течение всего года останется двузначной.

Банк России по итогам последнего заседания 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Следующее заседание по ставке регулятор проведет 18 декабря.