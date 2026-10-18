Москва18 окт Вести.Центробанк навряд ли снизит уровень ключевой ставки на заседании 23 октября. Такое мнение выразил в беседе с NEWS.ru финансист, кандидат экономических наук Кирилл Кучинский.

Я жду, что Банк России снова сохранит ключевую ставку на уровне 14%, потому что инфляционное давление с начала осени усилилось и пространства для смягчения денежно-кредитной политики сейчас просто нет. Цены на топливо растут, а повышение тарифов ЖКХ в среднем на 10% привело к резкому скачку инфляции, которая только за первую неделю октября составила 1% сказал он

Финансист отметил, что подобные повышения, как правило, оказываются лишь разовым всплеском. Но Банк России опасается, что это может повлиять на общие инфляционные ожидания, которые выросли до 14,2%.

По мнению эксперта, ключевая ставка может снизиться лишь в начале 2027 года. Он также отметил, что сейчас на экономику сильнее влияют политические договоренности, в том числе соглашение о поставках дизельного топлива между Россией и США.

Например, после первых сообщений о договоренностях между США и Россией о поставках дизельного топлива рубль укрепился, и такие новости могут повысить уверенность людей в будущем. Снижение ставки, конечно, было бы полезно бизнесу, но инвестиции сократились не только из-за высокой стоимости денег. Компании будут и дальше откладывать долгосрочные планы, если неопределенность будет сохраняться высокой заключил Кучинский

Ранее глава РСПП Александр Шохин также сообщил, что ЦБ снижать ключевую ставку не будет. Он предположил, что регулятор может взять паузу для того, чтобы посмотреть, как предложенные налоговые новации могут повлиять на инфляцию.