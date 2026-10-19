Экономист объяснил, как общий рост цен скажется на решении ЦБ по ключевой ставке Рожанковский: ЦБ РФ не изменит ключевую ставку из-за высокого инфляционного фона

Москва19 окт Вести.На грядущем заседании совета директоров Банка России, которое пройдет 23 октября, будет принято решении о сохранении ключевой ставки из-за более высокого инфляционного фона. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский.

По его словам, Центробанк должен будет учитывать устойчивый и ощутимый рост общего уровня цен на товары и услуги.

Цены на бензин остаются довольно высокими, и сезонка вся практически уже исчерпала себя: свежие овощи, фрукты, – они ушли. И вот видите, мы имеем теперь более высокий инфляционный фон… Скорее всего, [ключевая] ставка будет оставлена неизменной. Это довольно неприятная вещь, потому что вроде бы был уже курс дан на разворот отметил экономист

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Александр Шохин заявил, что Банк России не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании. По его словам, ЦБ РФ возьмет паузу, чтобы посмотреть, как предложенные налоговые новации могут повлиять на инфляцию.