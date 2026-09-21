Москва21 сен Вести.Изменение траектории ключевой ставки из-за фактора бюджета маловероятно, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Он подчеркнул, что проекты бюджета, озвученные Министерством финансов РФ, не сильно отличаются от прогнозов ЦБ.

Именно из-за этого фактора действительно изменение траектории ставки маловероятно сказал Заботкин

Ранее советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов сообщил, что регулятор сможет вновь начать снижение ключевой ставки после того, как увидит падение инфляции. По его словам, ключевое значение для дальнейших решений будет иметь скорость замедления инфляции и возвращения устойчивой инфляции к целевым уровням.