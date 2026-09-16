ЦБ может снизить ключевую ставку после падения инфляции Советник ЦБ Тремасов: если инфляция пойдет вниз, возможно и понижение ставки

Москва16 сен Вести.Банк России сможет возобновить снижение ключевой ставки после того, как увидит устойчивый разворот инфляционных процессов вниз. Об этом на форуме TNF в Тюмени сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

По его словам, ключевое значение для дальнейших решений будет иметь скорость замедления инфляции и возвращения устойчивой инфляции к целевым уровням. Именно от этого зависит длительность текущей паузы в снижении ставки.

В дальнейшем для принятия решений по ключевой ставке нам очень важна будет эта картина, насколько быстро начнут затухать инфляционные процессы, насколько быстро устойчивая инфляция начнет вновь возвращаться к целевым уровням. Собственно говоря, от этого и будет зависеть длительность этой паузы. <...> Мы сможем возобновить снижение ставки, когда увидим, что инфляционные процессы вновь разворачиваются вниз заявил Тремасов

Ранее ЦБ РФ сохранял ключевую ставку на текущем уровне, оценивая динамику инфляции и инфляционных ожиданий.