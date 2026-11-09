Москва9 нояВести.Ключевая ставка Банка России в базовом сценарии в 2027 году будет опускаться, но в течение всего года останется двузначной. Об этом заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, Центробанк настроен на то, чтобы снижать инфляцию.
В нашем базовом сценарии, в основных направлениях денежно-кредитной политики ключевая ставка хотя и снижается, но остается двузначной в течение всего следующего годасказала она
Эльвира Набиуллина считает, что торопиться со снижением ставки не стоит, так как это может навредить экономике, а быстрее снижать ключевую ставку позволит ускоренный рост предложения товаров и услуг.
Банк России по итогам последнего заседания 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.