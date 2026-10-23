Набиуллина: пространство для снижения ставки в следующем году сохраняется

Набиуллина заявила, что возможности для снижения ключевой ставки сохраняются Набиуллина: пространство для снижения ставки в следующем году сохраняется

Москва23 окт Вести.Возможности для снижения ключевой ставки в 2027 году сохраняются, однако они стали меньше. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Она подчеркнула, что оценивать возможности для снижения ставки следует с учетом ее траектории, а не применительно к отдельному заседанию.

Мы видим, что на следующий год сохраняется пространство для снижения ставки, но мы повысили траекторию, это означает, что этого пространства стало меньше сказала Набиуллина

Она также рассказала, когда индексация тарифов ЖКХ повлияет на платежи.