Набиуллина: индексация тарифов ЖКХ мало сказалась на инфляционных ожиданиях

Набиуллина рассказала, когда индексация тарифов ЖКХ скажется на платежках Набиуллина: индексация тарифов ЖКХ мало сказалась на инфляционных ожиданиях

Москва23 окт Вести.Повышенная индексация тарифов ЖКХ на данный момент слабо повлияла на инфляционные ожидания. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По данным ЦБ, прогноз инфляции на 2026 год составляет от 7,1% до 7,6%.

Размер индексации коммунальных тарифов с 1 октября, по предварительным данным, несколько превысил наш прогноз. Рост тарифов уже отразился в недельной статистике по ценам, но еще мало повлиял на инфляционные ожидания населения, поскольку новые платежки граждане в основном получат позже отметила Набиуллина

Также глава ЦБ добавила, что нужен длительный период умеренно жесткой кредитно-денежной политики, чтобы вернуться к инфляции на уровне 4%.

23 октября состоялось седьмое в этом году заседание регулятора, в ходе которого ключевую ставку решено сохранить на уровне 14%.