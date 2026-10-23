Москва23 окт Вести.Центробанк РФ очень беспокоится из-за повышенных инфляционных ожиданий, так как они мешают замедлению инфляции. Об этом заявил глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Нас беспокоит, даже если инфляционные ожидания, вот мы видели в первой половине года они снижались, но они были существенно выше того уровня, на которым были инфляционные ожидания, когда у нас была стабильно низкая инфляция. Конечно, это усложняет, затрудняет снижение инфляции пояснила Набиуллина

Ранее регулятор заявил, что в 2027 году целевой показатель инфляции должен находиться на уровне 4%. Что касается этого года, то, по данным на 19 октября, годовая инфляция составляет 6,8%.

23 октября Центробанк РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%.