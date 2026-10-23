В ЦБ рассказали, что нужно для возвращения инфляции к 4% Набиуллина: ЦБ РФ потребуется более длительный период умеренно жестких ДКУ

Москва23 окт Вести.Банку России потребуется более длительный период поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий (ДКУ), чтобы вернуть инфляцию к уровню 4%. Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По словам главы финансового регулятора, инфляционные ожидания населения в последние месяцы находятся вблизи максимальных значений за два года.

Нам потребуется более длительный период поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий для устойчивого возвращения инфляции к 4% в следующем году сказала Набиуллина

Ранее Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Представители регулятора также рассказали, что по оценке на 19 октября годовая инфляция в России составила 6,8%.