Москва9 ноя Вести.Период проведения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) является необходимым этапом на пути к низкой инфляции. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на совместном заседании комитетов Госдумы.

Совещание посвящено подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной ДКП на 2027 год и период 2028 и 2029 годов​​​.

Период жесткой денежно-кредитной политики, который мы сейчас проходим, - это необходимый этап на пути к низкой инфляции и на пути к умеренным ставкам сказала она

Набиуллина добавила, что важно пройти "этот путь до конца", особенно при условии, что нельзя больше рассчитывать на финансирование из-за рубежа.

В октябре ЦБ РФ повысил прогноз инфляции на 2026 год до 7,1-7,6%. В июле ожидалось, что этот показатель по итогам года составит 6-7%.