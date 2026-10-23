Москва23 окт Вести.Рост спроса и сокращение предложения – это самое неприятное сочетание рисков для экономики, заявила на пресс-конференции по итогам заседания Центробанка глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, на данный момент наблюдается медленное восстановление мощностей. Одновременно с этим сохраняется напряженная ситуация на рынке труда и дефицит бюджета.

Самым неприятным может быть сочетание этих рисков, когда одновременно сокращается предложение товаров и услуг и ускоряется рост спроса добавила Набиуллина

Что кается геополитики, то она может как положительно, так и отрицательно влиять на инфляцию, добавила глава ЦБ.

Также Набиуллина назвала главный драйвер устойчивого роста экономики. Речь идет о повышении производительности труда. Причем она связана не только с покупкой нового оборудования, но и с мотивацией сотрудников, а также с организацией рабочих процессов.

Ранее Центробанк РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%.