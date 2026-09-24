Москва24 сен Вести.Российская экономика продолжает расти и генерировать прибыль, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на XXIII Международном банковском форуме.

Также глава ЦБ перечислила факторы, сказывающиеся на уровне роста экономики.

Сдерживающие факторы для роста экономики, для роста инвестиций - это не столько влияние процентных ставок, а дефицит трудовых ресурсов, доступ к технологиям и инвестиционный климат. ... Все это нужно принимать во внимание в выстраивании своей кредитной политики