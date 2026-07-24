Набиуллина: российский бизнес не в "ловушке бедности", инвестиции есть Набиуллина заявила об отсутствии "ловушки бедности" для бизнеса

Москва24 июл Вести.Председатель Банка России Эльвира Набиуллина опровергла наличие так называемой "ловушки бедности" в российском предпринимательском секторе. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.

По словам главы ЦБ, инвестиционный процесс в стране продолжается, несмотря на некоторое замедление темпов.

Такой ловушки нет. <…> Все-таки инвестиции в экономике есть. У нас инвестиционный процесс не остановился. Темп роста инвестиций, да, у нас они даже темпы снизились, но объем инвестиций — 42 с лишним триллиона рублей. И это серьезный сдвиг уровня инвестиций, если даже посмотреть на долю ВВП, за то время, которое прошло, у нас доля инвестиций в ВВП выросла. Но главное, чтобы эти инвестиции были производительными, чтобы они были эффективными подчеркнула Набиуллина

Ранее издание РБК сообщало, что бизнес реже стали преследовать по статье Гражданского кодекса, которая позволяла взыскивать имущество по спорным сделкам в доход государства.