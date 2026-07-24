Москва24 июл Вести.Госорганы резко сократили число исков к бизнесу по статье 169 ГК, позволяющей взыскивать имущество по спорным сделкам в доход государства. По данным МЭФ Legal, если тенденция сохранится, по итогам 2026 года таких исков окажется втрое меньше, чем в 2025-м, сообщает РБК.

Статья 169 активно применяется с 2022 года, в том числе для оспаривания сделок в нарушение контрсанкционного регулирования: она позволяет взыскивать имущество в доход государства. Четких критериев того, что считается противным правопорядку, в законе нет.

Прокурорские иски с 2022 года чаще всего касались обналичивания и вывода активов за рубеж (74 дела), необоснованных вычетов по НДС (22), картелей (20) и сделок с нерезидентами в обход правкомиссии (4). Таможенные иски в 89% случаев - авансы за рубеж без ввоза товара, в 11% - экспорт без оплаты. Всего с 2022 года взыскано 6,53 млрд рублей. Суды поддерживают госорганы в подавляющем большинстве случаев: отказы по прокурорским искам - 12%, по таможенным - 0,4%.

В МЭФ Legal спад объясняют сменой приоритетов или переходом к другим инструментам, однако предупреждают: расслабляться бизнесу не стоит. Контроль усиливается, сделки могут оспорить спустя годы, а суммы взысканий способны вырасти даже при меньшем числе исков.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш предложил ввести административную ответственность для компаний, лишившихся лицензии или статуса регионального оператора и злоупотребляющих судебными исками. По его мнению, массовая подача необоснованных жалоб должна влечь за собой наказание.