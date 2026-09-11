Москва11 сенВести.В последние месяцы в России ускорились темпы роста цен, это объясняется разовыми факторами. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Глава ЦБ отметила, что денежно-кредитная политика не в состоянии повлиять на разовые факторы, которые привели к ускорению инфляции. Между тем Центробанк обязан реагировать на их вторичные эффекты и исключить становление ускоренного роста цен тенденцией.
Рост цен в последние месяцы заметно ускорилсяуказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ
Ранее Набиуллина предупредила, что российская экономика рискует снова столкнуться с дисбалансом между спросом и предложением.