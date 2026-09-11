Набиуллина объяснила рост цен в РФ в последние месяцы разовыми факторами

Набиуллина отметила ускорившийся рост цен в России в последние месяцы Набиуллина объяснила рост цен в РФ в последние месяцы разовыми факторами

Москва11 сен Вести.В последние месяцы в России ускорились темпы роста цен, это объясняется разовыми факторами. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что денежно-кредитная политика не в состоянии повлиять на разовые факторы, которые привели к ускорению инфляции. Между тем Центробанк обязан реагировать на их вторичные эффекты и исключить становление ускоренного роста цен тенденцией.

Рост цен в последние месяцы заметно ускорился указала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ

Ранее Набиуллина предупредила, что российская экономика рискует снова столкнуться с дисбалансом между спросом и предложением.