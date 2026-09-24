Москва24 сен Вести.Компании, которые откладывают внедрение искусственного интеллекта (ИИ), рискуют уступить конкурентам. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на конференции "ГигаКонф".

По его словам, бизнес может ждать, пока технологии станут дешевле и надежнее, однако такой метод подходит прежде всего компаниям, работающим вне конкурентной среды. Остальным Греф рекомендовал уже сейчас инвестировать в ИИ и экспериментировать с его применением.

Пока вы раздумываете, насколько это релевантно для вас, конкуренты могут вас обогнать. Поэтому нужно начинать вкладывать деньги, пробовать и экспериментировать сказал он

Одним из ключевых этапов развития ИИ глава Сбербанка назвал распространение агентных систем. Они способны планировать действия, запоминать информацию, учитывать контекст и выполнять не отдельные операции, а последовательности связанных задач.

Следующим этапом, по его мнению, станет применение ИИ в физическом мире. Греф ожидает, что 2026 и 2027 годы станут периодом создания функциональных роботов.

Он также отметил, что в "Сбере" ИИ уже лежит в основе бизнес-модели. За последние годы компания запустила более тысячи инициатив в этой области, занимаясь как изменением существующих процессов, так и разработкой новых продуктов, среди которых "ГигаАгент" и GigaCode.

Ранее Греф заявил, что "Сбер" намерен представить новых антропоморфных роботов. Показ запланирован на международную конференцию AI Journey, которая пройдет в Москве с 25 по 27 ноября.