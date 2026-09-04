Москва4 сенВести.Влияние искусственного интеллекта (ИИ) на валовый внутренний продукт (ВВП) оценивается менее чем в 1%, а после 2030 года показатель будет выше. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ИС "Вести".
Таким образом Греф ответил на вопрос о том, можно ли оценить в цифрах влияние ИИ на ВВП, на производительность, на изменение отраслей в ближайшие годы.
Влияние будет вырастать постепенно. Сегодня, до 2030 года, влияние оценивается до 1% ВВП, а затем примерно полпроцента ВВП ежегодно. Ни одна другая технология не оказала такого драматического влияния на развитие экономики, на эффективность и вообще на изменение всего, всего образа жизни людей всех специальностейсказал Греф
Президент Сбербанка спрогнозировал "взрывной рост и изменение всего" в ближайшие годы.
И в ближайшие три-четыре года мы увидим взрывной рост и изменение всего того, что к чему мы привыкли. Поэтому людей к этому надо готовитьзаявил Греф
Кроме того, во время интервью Греф, в частности, заявил о необходимости снизить ставку, чтобы создать новые возможности для бизнеса.