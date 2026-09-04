Греф: сегодня влияние ИИ на ВВП оценивается менее чем в 1%

Греф: влияние ИИ на ВВП составляет до 1%, после 2030 года будет больше Греф: сегодня влияние ИИ на ВВП оценивается менее чем в 1%

Москва4 сен Вести.Влияние искусственного интеллекта (ИИ) на валовый внутренний продукт (ВВП) оценивается менее чем в 1%, а после 2030 года показатель будет выше. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ИС "Вести".

Таким образом Греф ответил на вопрос о том, можно ли оценить в цифрах влияние ИИ на ВВП, на производительность, на изменение отраслей в ближайшие годы.

Влияние будет вырастать постепенно. Сегодня, до 2030 года, влияние оценивается до 1% ВВП, а затем примерно полпроцента ВВП ежегодно. Ни одна другая технология не оказала такого драматического влияния на развитие экономики, на эффективность и вообще на изменение всего, всего образа жизни людей всех специальностей сказал Греф

Президент Сбербанка спрогнозировал "взрывной рост и изменение всего" в ближайшие годы.

И в ближайшие три-четыре года мы увидим взрывной рост и изменение всего того, что к чему мы привыкли. Поэтому людей к этому надо готовить заявил Греф

Кроме того, во время интервью Греф, в частности, заявил о необходимости снизить ставку, чтобы создать новые возможности для бизнеса.